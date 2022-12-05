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НОВОСТИ

Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ

17:00 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Информация о подписании президентом появилась в понедельник в карточке этого закона в базе данных Госдумы.

Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы. Согласно им, теперь полностью запрещена такая пропаганда в социальных сетях, СМИ, фильмах, рекламе.

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