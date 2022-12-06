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Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло до восьми

12:05 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело еще одного жильца частично обрушившегося дома в Нижневартовске обнаружено под завалами. Таким образом, количество погибших увеличилось до восьми, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Сегодня обнаружили второго погибшего. СК устанавливает личность обнаруженного», — сказал собеседник агентства.

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