Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло до восьми
12:05 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тело еще одного жильца частично обрушившегося дома в Нижневартовске обнаружено под завалами. Таким образом, количество погибших увеличилось до восьми, сообщили ТАСС в экстренных службах.
«Сегодня обнаружили второго погибшего. СК устанавливает личность обнаруженного», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 12:32 06.12.2022
- Американский конгрессмен заявил, что Украина не заслуживает поддержки США
- 12:20 06.12.2022
- В Москве выявили 963 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 06.12.2022
- В России выявили 5 561 случай заражения ковидом за сутки
- 11:32 06.12.2022
- В Вильнюсе начался демонтаж стел крупнейшего в Литве воинского мемориала
- 11:20 06.12.2022
- США поддерживают Украину, чтобы она вернула земли, утраченные с февраля — Блинкен
- 11:05 06.12.2022
- РФ надо разбираться с поставками Японии нефти Сахалина из-за поддержки лимита цен — Новак
- 11:00 06.12.2022
- Около 45% жителей разрушенных городов в новых регионах России получили тепло — глава ФРТ
- 10:32 06.12.2022
- В Артемовске происходит "жесточайшая мясорубка" - военкор
- 10:20 06.12.2022
- Россия производит крылатые ракеты в условиях западных санкций — NYT
- 10:05 06.12.2022
- ВСУ ведут обстрел промзоны Запорожской АЭС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать