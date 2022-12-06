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ВС РФ наносят удары по системе военного управления Украины — Шойгу

14:00 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России наносят массированный удары по предприятиям ОПК, системе военного управления и другим объектам Украины. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве во вторник.

«Российские вооруженные силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины», — подчеркнул он.

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