Дезертир устроил стрельбу из пулемета по полицейским в Новошахтинске Ростовской области

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дезертир обстрелял полицейских в пригороде Новошахтинска Ростовской области из пулемета. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, стрельба по полицейским велась из пулемета. Стрелявший, предварительно, дезертир, его ищут», — сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время в регионе введен план «Сирена».