Советское прошлое навсегда останется для союзных республик общей историей — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развивающиеся сейчас интеграционные механизмы на постсоветском пространстве очень важны, а союзное прошлое навсегда останется для бывших республик СССР общей историей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя во вторник в общении с представителями СМИ скорое исполнение 31 года со дня подписания Беловежских соглашений.

«То, что было у нас в истории, в том числе в общей истории с ныне независимыми государствами, а ранее республиками Советского Союза, навсегда останется нашей общей историей. Сейчас у нас настоящее, в котором мы живем, будущее, где была продиктована политическая воля на создание определенных интеграционных механизмов. Они очень важны», — указал представитель Кремля.