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ВСУ в Артемовске получили подкрепление для восполнения потерь — Марочко

09:20 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Артемовске (украинское название — Бахмут) в ДНР получили пополнение для восполнения потерь. Об этом ТАСС в среду сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для вооруженных формирований Украины. Большая часть военнослужащих сразу направлена для восполнения безвозвратных и санитарных потерь, остальные пока находятся в резерве командования», — сказал он, ссылаясь на данные разведки военного ведомства ЛНР.

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