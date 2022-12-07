ВСУ в Артемовске получили подкрепление для восполнения потерь — Марочко
09:20 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Артемовске (украинское название — Бахмут) в ДНР получили пополнение для восполнения потерь. Об этом ТАСС в среду сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для вооруженных формирований Украины. Большая часть военнослужащих сразу направлена для восполнения безвозвратных и санитарных потерь, остальные пока находятся в резерве командования», — сказал он, ссылаясь на данные разведки военного ведомства ЛНР.
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