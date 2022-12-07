Обменять пленных удается только после получения информации об их местонахождении — Пушилин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обмен пленными удается провести только после получения полной информации об их местоположении и благодаря усилиям переговорщиков. Об этом заявил в интервью ТАСС врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Процесс [обмена пленными] сдвигается с мертвой точки, только когда нам удается получить полную информацию о местонахождении наших ребят — с одной стороны. С другой — когда наши переговорщики находят возможность предложить то, что интересно конкретным лицам по ту сторону „баррикад“, отвечающим за те или иные этапы», — сказал он.