Ранивший полицейского в Новошахтинске задержан
12:32 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, по предварительным данным, открывшего стрельбу по полицейским в пригороде Новошахтинска в Ростовской области и ранившего одного из сотрудников. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Ростовской области Василий Голубев в среду.
«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.
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