Ранивший полицейского в Новошахтинске задержан

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, по предварительным данным, открывшего стрельбу по полицейским в пригороде Новошахтинска в Ростовской области и ранившего одного из сотрудников. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Ростовской области Василий Голубев в среду.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.