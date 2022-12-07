Дипучреждения РФ в ФРГ не поддерживают контакты с представителями нелегальных формирований - посольство

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дипучреждения России в Германии не поддерживают каких-либо контактов с представителями нелегальных формирований. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении российского посольства в Берлине в ответ на заявление Генпрокуратуры ФРГ, согласно которому подозреваемые в подготовке госпереворота в ФРГ связывались с представителями РФ, но поддержки не получили.

«Посольство России в ФРГ обращает внимание на то, что российские дипломатические и консульские учреждения в Германии не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований», — отметили в диппредставительстве РФ.