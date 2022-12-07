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Минтруд предложил не учитывать ряд выплат при расчете доходов семьи для получения соцуслуг

15:00 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтруд РФ предлагает не учитывать целый ряд единовременных и целевых выплат при расчете доходов семьи, которая обращается за социальными услугами. Это позволит повысить доступность бесплатных соцуслуг. Также планируют изменить состав семьи при расчете ее среднедушевого дохода, исключив оттуда родителей заявителя, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ведомства.

«Минтрудом разработаны изменения в порядок оценки доходов граждан, обращающихся за бесплатными социальными услугами. Предлагается не учитывать целый ряд единовременных и целевых выплат, доходы от трудовой деятельности граждан с инвалидностью, проживающих в социальных стационарах, и средства социального контракта. В состав семьи при расчете доходов будут включаться только заявитель, его супруг и несовершеннолетние дети заявителя или дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно. Соответствующий проект постановления представлен на общественное обсуждение. Кроме того, для подтверждения доходов гражданам больше не потребуется собирать справки», — говорится в сообщении.

Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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