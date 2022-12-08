Шольц намерен вновь баллотироваться в канцлеры ФРГ в 2025 году
09:32 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства на следующих выборах в Бундестаг (парламент), которые должны пройти в 2025 году. Об этом социал-демократ заявил в интервью газетам редакционной группы «Функе», выдержки из которого публикуются в четверг.
«Разумеется, я выдвину [свою] кандидатуру, — сказал он. — Я хочу, чтобы правительственная коалиция была на прочных позициях, чтобы вновь получить мандат [на руководство кабмином]».
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