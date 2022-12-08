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НОВОСТИ

Россия отвергает резолюцию комитета Сената США о «геноциде» на Украине — посольство

10:00 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона категорически отвергает обвинения, содержащиеся в поддержанной в среду комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США резолюции о «признании действий РФ на Украине геноцидом». Об этом говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне, распространенном пресс-службой дипмиссии.

«Категорически отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты Конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид. Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов», — подчеркнули дипломаты.

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