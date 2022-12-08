Студент, готовивший нападение на техникум в Кургане, отправлен на принудительное лечение

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральный окружной военный суд назначил принудительные меры медицинского характера в отношении студента, готовившего нападение на Курганский техникум сервиса и технологий. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

«Назначена мера медицинского характера», — сказали в суде по итогам рассмотрения дела.

Студента, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение в Кургане, задержали весной. В его квартире были изъяты самодельные взрывные устройства, холодное оружие, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и рукописный план проведения террористического акта в здании колледжа.