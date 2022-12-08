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Британские военные возмущены необходимостью работать за бастующих пожарных — СМИ

10:20 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие ВС Великобритании возмущены планами правительства задействовать их в качестве пожарных и водителей машин скорой помощи из-за возможных масштабных забастовок работников этих профессий. Об этом в среду вечером сообщила газета «Дейли телеграф» на своем сайте со ссылкой на источники в оборонной сфере.

По их сведениям, британские военнослужащие разочарованы тем, что им, вероятно, придется пересмотреть свои рождественские планы и подменить работников ряда жизненно важных отраслей, которые и так зарабатывают больше них, но при этом требуют повышения оклада в соответствии с уровнем инфляции в стране. Сами же военные, как уточнило издание, по законодательству королевства не могут принимать участие в забастовках. Кроме того, высокопоставленные представители ВС Великобритании предупредили кабмин, что задействование военнослужащих в гражданском секторе может снизить «операционные способности» армии по реагированию на внешние угрозы.

«Мы находимся в ситуации, когда правительство каждый раз при возникновении трудностей — будь то наводнения или забастовки — первым делом обращается к Вооруженным силам, хотя они, наоборот, должны использоваться в качестве последнего средства», — приводит газета высказывания источника в военной среде.

Издание отмечает, что министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес довел озабоченности военнослужащих до других членов правительства.

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