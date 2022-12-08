В американской ЧВК «Моцарт» сообщили, что ВСУ несут большие потери
10:32 08.12.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В американской ЧВК «Моцарт» заявили о больших потерях ВСУ. Как отметил основатель частной военной компании Эндрю Мильбурн, сведения в СМИ о 70% жертв — реальность.
«Они несут чрезвычайно большие потери. Информация не преувеличена», — рассказал он в интервью изданию Newsweek.
Военный уточнил, что больше всего украинские солдаты гибнут в районе Артёмовска. В результате командованию приходится «затыкать дыры на фронте новобранцами, зачастую не имеющими никакой подготовки».
Мильбурн добавил, что в ВСУ наблюдается недостаток финансирования.
ЧВК «Моцарт» сражается на стороне киевского режима. Говорит Москва
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