10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В американской ЧВК «Моцарт» заявили о больших потерях ВСУ. Как отметил основатель частной военной компании Эндрю Мильбурн, сведения в СМИ о 70% жертв — реальность.

«Они несут чрезвычайно большие потери. Информация не преувеличена», — рассказал он в интервью изданию Newsweek.

Военный уточнил, что больше всего украинские солдаты гибнут в районе Артёмовска. В результате командованию приходится «затыкать дыры на фронте новобранцами, зачастую не имеющими никакой подготовки».

Мильбурн добавил, что в ВСУ наблюдается недостаток финансирования.

ЧВК «Моцарт» сражается на стороне киевского режима. Говорит Москва