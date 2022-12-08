Сбербанк в ноябре нарастил корпоративные кредиты на 1,1%, розничные – на 1,8%
10:15 08.12.2022
Сбербанк в ноябре 2022 года увеличил объем кредитов юрлицам без учета валютной переоценки по РСБУ на 1,1% – до 18,199 трлн руб., физлицам – на 1,8%, до 11,842 трлн руб., говорится в сообщении банка.
Корпоративный кредитный портфель за 11 месяцев текущего года вырос на 13,1%, розничный – на 11%.
Драйвером роста розничного портфеля выступили ипотечные кредиты (+17,3% с начала года с учетом секьюритизации портфеля), а также кредитные карты (+26,8%). Банк с начала года выдал ипотечных кредитов на сумму свыше 2,1 трлн руб.
«Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживается с конца второго квартала 2022 года на фоне стабилизации ставок в экономике. В ноябре выдачи потребительских кредитов сохранились на высоком уровне», – отмечает банк.
Качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности в ноябре изменилась незначительно и составила 2,3%.
Средства юрлиц без учета валютной переоценки в ноябре снизились на 2,7% до 8,438 трлн руб., физлиц – выросли на 0,6% до 16,769 трлн руб.
С начала года средства корпоративных клиентов увеличились на 0,7%, розничных – на 0,8%.
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