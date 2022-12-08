Из-за потолка цен на нефть РФ стоимость энергоресурса может дойти до $150 — эксперт

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенный западными странами потолок стоимости российской нефти может привести к тому, что мировые цены на этот энергоноситель, в частности на марку Brent, могут подскочить до 150 долларов за баррель. Такое мнение выразил в беседе с корр. ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors («Нэвигейтор принсипал инвесторс») Кайл Шостак.

«Марка Brent может подняться до 110 долларов за баррель, но ценовой потолок российской нефти, особенно при сокращении ее добычи, может разогнать цену еще выше, до 150 долларов за баррель, — сказал эксперт. — В таком случае США получат противоположный от задуманного эффект».

Вместе с тем инвестор отметил, что ценовой потолок не окажет «непосредственного воздействия на доходы России в ближайшей перспективе», у РФ остается достаточно возможностей для продажи своей нефти. «Ценовой потолок не распространяется на перепродажу нефти в зарубежной юрисдикции на суше, — указал Шостак. — Крупнейшие покупатели российской нефти, Индия и Турция, уже вовсю пользуются услугами местных страховщиков, в то время как Китай все еще изучает такую возможность и в конечном итоге, скорее всего, также прибегнет к услугам собственных страховых компаний».

Помимо этого, подчеркнул инвестор, РФ закупает суда для перевозки нефти с целью обеспечить поставки на Восток.