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Более 50% американцев не одобряют деятельность Байдена на посту президента США — опрос

11:20 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 50% американцев не одобряют то, как президент США Джо Байден выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс (АП) совместно с Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC («Норк»).

По данным агентства, 43% одобряют деятельность Байдена на посту президента, а 55% — нет. Данные подобны тем, что были зафиксированы в октябре в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября. Политику Байдена одобряют 77% сторонников демократов и лишь 10% поддерживающих республиканцев.

В целом лишь четверть опрошенных говорят, что страна движется в правильном направлении.

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