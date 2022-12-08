Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении РФ — FT

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС в среду выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Об этом пишет в четверг газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на неназванных дипломатов.

«Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми», — заявил газете высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом встречи.