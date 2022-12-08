0
0
85
НОВОСТИ

Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении РФ — FT

11:32 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС в среду выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Об этом пишет в четверг газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на неназванных дипломатов.

«Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми», — заявил газете высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом встречи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 08.12.2022
Шольц надеется создать противоракетный щит при участии других стран ЕС в ближайшие 5 лет
0
27
12:00 08.12.2022
Двое жителей Севастополя задержаны по подозрению в госизмене
0
38
11:25 08.12.2022
Сбер вошел в рейтинг лучших работодателей России
0
104
11:20 08.12.2022
Более 50% американцев не одобряют деятельность Байдена на посту президента США — опрос
0
99
11:05 08.12.2022
Из-за потолка цен на нефть РФ стоимость энергоресурса может дойти до $150 — эксперт
0
148
11:00 08.12.2022
В небе над акваторией Севастополя сбили беспилотник
0
130
10:32 08.12.2022
В американской ЧВК «Моцарт» сообщили, что ВСУ несут большие потери
0
179
10:20 08.12.2022
Британские военные возмущены необходимостью работать за бастующих пожарных — СМИ
0
172
10:15 08.12.2022
Эксперты позитивно оценили увеличение кредитного портфеля Сбера
0
184
10:05 08.12.2022
Студент, готовивший нападение на техникум в Кургане, отправлен на принудительное лечение
0
177

Возврат к списку