Двое жителей Севастополя задержаны по подозрению в госизмене
12:00 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России задержала двух жителей Севастополя по подозрению в госизмене в форме шпионажа в пользу СБУ. Они передавали данные о расположении объектов Минобороны и ФСБ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины», — отметили в ЦОС.
По данным ФСБ, житель Севастополя, являясь сторонником украинской идеологии, в 2016 году был завербован СБУ. «После начала специальной военной операции он за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Министерства обороны Российской Федерации, что могло быть использовано против безопасности Российской Федерации и нанести ущерб обороноспособности государства», — сообщили в ФСБ. Кроме того, мужчина по заданию своих кураторов из СБУ летом 2022 года привлек к противоправной деятельности своего знакомого — жителя Севастополя, который собирал и передавал посредством интернет-мессенджера WhatsApp иностранной спецслужбе данные об объектах ФСБ России.
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