Шольц надеется создать противоракетный щит при участии других стран ЕС в ближайшие 5 лет

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает на создание противоракетного щита при участии других стран ЕС в ближайшие пять лет.

«Я надеюсь, что противоракетный щит будет создан в ближайшие пять лет», — сказал Шольц в опубликованном в четверг интервью медиагруппе «Функе». «Как раз сейчас правительство ведет переговоры с производителями различных систем [ПРО], чтобы подготовить конкретные решения», — добавил он.