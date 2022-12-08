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Цена газа в Европе превысила $1 700 за 1 тыс. куб. м

12:32 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов поднялась выше $1 700 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет почти 5%%.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 714 за 1 тыс. куб. м, или 157,55 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Цена газа в Европе растет на постепенно увеличивающемся отборе газа из хранилищ из-за похолодания и сокращения в последние дни средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.

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