Дефицит бюджета в 2022 и 2023 г. составит около 2% ВВП — Силуанов

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ в 2022 году составит около 2% ВВП, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

«Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке, и в конце года будет проводиться достаточно значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП. В следующем году, напомню, у нас по плану примерно такой же дефицит», — сказал Силуанов.