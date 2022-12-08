Дефицит бюджета в 2022 и 2023 г. составит около 2% ВВП — Силуанов
13:00 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета РФ в 2022 году составит около 2% ВВП, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
«Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке, и в конце года будет проводиться достаточно значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП. В следующем году, напомню, у нас по плану примерно такой же дефицит», — сказал Силуанов.
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