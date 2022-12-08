Генпрокуратура Швеции заявила о невозможности экстрадиции двух лиц по требованию Турции

13:05

Генеральная прокуратура Швеции направила в Верховный суд заявление о том, что два находящихся в королевстве гражданина Турции, экстрадиции которых потребовала Анкара, не могут быть высланы. Об этом в среду вечером сообщает газета «Экспрессен».

Турция выдвинула ряд требований для ратификации заявки Швеции на членство в НАТО. Одно из них — экстрадиция находящихся в северной стране беженцев, которых Анкара обвиняет в терроризме. Представители двух стран встретились 5 октября, чтобы обсудить заявку, где турецкая сторона повторила требование о депортации ряда конкретных лиц, получивших защиту Стокгольма. В том числе речь шла о двух мужчинах, подозреваемых в связи с движением Фетхуллаха Гюлена, которое было обвинено в попытке государственного переворота летом 2016 года.