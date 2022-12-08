Признание Меркель о Минских соглашениях является конкретной заявкой на трибунал — Захарова

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Признание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в интервью газете «Цайт» о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией, вполне могут быть использованы для разбирательств в рамках трибунала. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас много говорят о правовых оценках того, что творится вокруг Украины, неких трибуналах и так далее на всякие лады, — отметила она. — А вот это — конкретная заявка на трибунал. То, что сказала Меркель в своем интервью, — это и есть свидетельство человека, который прямо заявил о том, что все, что было сделано в 2014–2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим вооружениями и привести дело к большому конфликту».