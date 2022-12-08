Признание Меркель о Минских соглашениях является конкретной заявкой на трибунал — Захарова
13:32 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Признание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в интервью газете «Цайт» о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией, вполне могут быть использованы для разбирательств в рамках трибунала. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
«Сейчас много говорят о правовых оценках того, что творится вокруг Украины, неких трибуналах и так далее на всякие лады, — отметила она. — А вот это — конкретная заявка на трибунал. То, что сказала Меркель в своем интервью, — это и есть свидетельство человека, который прямо заявил о том, что все, что было сделано в 2014–2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим вооружениями и привести дело к большому конфликту».
НОВОСТИ
- 13:20 08.12.2022
- В Москве выявили 1 697 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:05 08.12.2022
- Генпрокуратура Швеции заявила о невозможности экстрадиции двух лиц по требованию Турции
- 13:00 08.12.2022
- Дефицит бюджета в 2022 и 2023 г. составит около 2% ВВП — Силуанов
- 12:32 08.12.2022
- Цена газа в Европе превысила $1 700 за 1 тыс. куб. м
- 12:20 08.12.2022
- В России вновь выявили более 7 тыс. заболевших ковидом за сутки
- 12:05 08.12.2022
- Шольц надеется создать противоракетный щит при участии других стран ЕС в ближайшие 5 лет
- 12:00 08.12.2022
- Двое жителей Севастополя задержаны по подозрению в госизмене
- 11:32 08.12.2022
- Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении РФ — FT
- 11:25 08.12.2022
- Сбер вошел в рейтинг лучших работодателей России
- 11:20 08.12.2022
- Более 50% американцев не одобряют деятельность Байдена на посту президента США — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать