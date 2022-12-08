Пенсионные коэффициенты участников СВО засчитываются в двойном размере — Минтруд РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пенсионный коэффициент, от которого зависит размер будущей пенсии, за период участия в специальной военной операции засчитывается в двойном размере. Об этом сообщил в четверг министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании президиума Совета законодателей в Совете Федерации.

«Период участия в СВО учитывается в страховом стаже как день за два. Отдельный вопрос — это индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые формируются у человека за период его участия в специальной военной операции. Период участия будет засчитываться как 3,6 пенсионных коэффициента — это двойной размер пенсионных коэффициентов за нестраховой период», — сказал он.