Запасы оружия в ЕС для Украины истощаются из-за недофинансирования — Боррель
14:12 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запасы оружия, поставляемого Евросоюзом Украине, истощаются, поскольку европейский военно-промышленный комплекс годами не получал должного финансирования. Об этом заявил в четверг глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель, выступая на заседании Европейского оборонного агентства.
«Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование. То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а из наших армий», — сказал он.
Однако ситуация «быстро улучшается», продолжил Боррель. «В 2021 году все страны ЕС потратили на оборону 214 млрд евро, что на 6% больше, чем в 2020 году», — отметил он.
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