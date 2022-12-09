ЕС призвал украинских беженцев свидетельствовать о «военных преступлениях» РФ
13:00 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет ЕС призвал украинских беженцев в европейских государствах давать свидетельские показания о якобы совершаемых российской армией военных преступлениях. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС на уровне министров внутренних дел и юстиции.
«Совет ЕС призывает страны-члены обеспечить адекватную поддержку созданию и функционированию специальных судебных структур, предназначенных для расследования и судебного преследования на национальном уровне виновных в основных международных преступлениях. Страны-члены должны также повышать осведомленность в сообществе украинских беженцев о возможности давать свидетельские показания в странах пребывания», — говорится в заявлении.
НОВОСТИ
- 14:12 09.12.2022
- В ДНР назвали ложью заявления ООН о невозможности установить виновных в обстрелах Донбасса
- 14:00 09.12.2022
- Цены на газ в Европе более чем в десять раз выше, чем в ЕАЭС — Путин
- 13:32 09.12.2022
- Украина беспокоится, что Венгрия может заблокировать помощь ЕС на 18 млрд евро — Минфин
- 13:20 09.12.2022
- Норвежский суд оправдал россиянина, управлявшего дроном в Киркенесе
- 13:07 09.12.2022
- Андрей Воробьев проверил ход ремонта дороги на улице Туполева в Жуковском
- 13:05 09.12.2022
- Запад превратил Украину в колонию и использует ее народ как пушечное мясо — Путин
- 13:02 09.12.2022
- В Сбербанке не видят замедления спроса от застройщиков на проектное финансирование
- 12:32 09.12.2022
- В Москве выявили 1 439 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 09.12.2022
- За 3 года у чиновников в РФ изъяли не подтвержденное доходами имущество на 200 млрд рублей
- 12:05 09.12.2022
- Конфликтный потенциал в мире растет из-за попыток Запада сохранить свою гегемонию — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать