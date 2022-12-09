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ЕС призвал украинских беженцев свидетельствовать о «военных преступлениях» РФ

13:00 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС призвал украинских беженцев в европейских государствах давать свидетельские показания о якобы совершаемых российской армией военных преступлениях. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС на уровне министров внутренних дел и юстиции.

«Совет ЕС призывает страны-члены обеспечить адекватную поддержку созданию и функционированию специальных судебных структур, предназначенных для расследования и судебного преследования на национальном уровне виновных в основных международных преступлениях. Страны-члены должны также повышать осведомленность в сообществе украинских беженцев о возможности давать свидетельские показания в странах пребывания», — говорится в заявлении.

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