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НОВОСТИ

В ДНР назвали ложью заявления ООН о невозможности установить виновных в обстрелах Донбасса

14:12 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление представителей ООН о невозможности установить виновных в обстрелах Донецкой Народной Республики являются «преступной ложью». Об этом в пятницу корр. ТАСС заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что обстрелы Донецка 5–6 декабря привели к повреждению офисов гуманитарных организаций и жертвам среди гражданских лиц, такого происходить не должно. Однако ООН, по его словам, не может установить, кто осуществил обстрелы.

«Если в 2014 году заявления представителей ООН о том, что организация не может определить, кто стреляет по Донбассу, выглядели смешно, то сегодня подобные тезисы мы с полным правом называем преступной ложью. Странно, что у ведущей мировой организации, созданной для поддержания мира и безопасности, недостаточно инструментов для установления истины», — сказала Морозова.

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