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НОВОСТИ

РФ подумает о сокращении добычи нефти в ответ на введение потолка цен Западом — Путин

17:10 09.12.2022

Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен. Об этом в пятницу заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Что касается нашей реакции, то я уже говорил: мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают. Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию», — сказал Путин.

По его словам, Россия сейчас рассматривает варианты реагирования, окончательный вариант ответа будет вскоре зафиксирован в президентском указе.

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