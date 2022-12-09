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НОВОСТИ

РФ готова к договоренностям с Украиной, но задумывается, с кем имеет дело — Путин

17:40 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия открыта и готова к договоренностям с Украиной, но после заявлений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях задумывается, с кем имеет дело. Об этом заявил журналистам в пятницу президент РФ Владимир Путин.

Президент отметил, что «сейчас возникает вопрос доверия, оно и так почти на нуле», после заявлений подобного рода возникает вопрос, как договариваться, о чем, можно ли с кем-то договариваться, где гарантии. При этом в конечном итоге договариваться придется, указал глава государства.

«Я уже много раз говорил, что мы готовы к договоренностям, мы открыты, но это заставляет нас задуматься о том, с кем мы имеем дело», — обратил внимание Путин.

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