Макрон призвал дать «сильный европейский ответ» Вашингтону
13:00 10.12.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Эммануэль Макрон призвал выработать «сильный европейский ответ» Вашингтону. Речь идёт о действиях принятого в США закона о снижении инфляции. Президент Франции считает, что европейской индустрии на фоне таких мер Белого дома нужно оставаться конкурентоспособной.
О готовности поддержать эти меры заявил министр торговли Южной Кореи Дукгын Ан. «Есть огромное пространство для совместной работы. Это поможет обойти ненужные проблемы в стратегически важных частях», — сказал он.
Президент США Джо Байден одобрил закон о снижении инфляции в августе. Инициатива предусматривает выделение 400 млрд долларов государственных субсидий на поддержку американской экономики и введение других мер. Во Франции и Германии опасаются, что это может привести к сокращению производства в Европе, перебазированию некоторых заводов в США и общему упадку промышленности. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 12:30 10.12.2022
- В Москве выявили 1 267 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 10.12.2022
- Си Цзиньпин предложил арабским странам перевести в юани расчеты за поставки нефти - Reuters
- 11:30 10.12.2022
- В России выявили 7 397 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:00 10.12.2022
- В Одесской области вновь поражены энергетические объекты
- 10:30 10.12.2022
- Запад на СБ ООН по поставкам оружия Киеву не смог ничего сказать — постпредство РФ
- 10:00 10.12.2022
- ФРГ и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса — Володин
- 09:30 10.12.2022
- Япония хочет разместить гиперзвуковое оружие на Хоккайдо — ТВ
- 09:00 10.12.2022
- Турецкая армия ликвидировала свыше 360 террористов на севере Ирака и Сирии — Минобороны
- 08:50 10.12.2022
- Атаковавшие аэродромы Дягилево и Энгельс БПЛА наводились системой GPS США — Небензя
- 08:40 10.12.2022
- Столтенберг не исключает, что конфликт на Украине может перерасти в войну между РФ и НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать