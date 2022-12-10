Макрон призвал дать «сильный европейский ответ» Вашингтону

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Эммануэль Макрон призвал выработать «сильный европейский ответ» Вашингтону. Речь идёт о действиях принятого в США закона о снижении инфляции. Президент Франции считает, что европейской индустрии на фоне таких мер Белого дома нужно оставаться конкурентоспособной.

О готовности поддержать эти меры заявил министр торговли Южной Кореи Дукгын Ан. «Есть огромное пространство для совместной работы. Это поможет обойти ненужные проблемы в стратегически важных частях», — сказал он.

Президент США Джо Байден одобрил закон о снижении инфляции в августе. Инициатива предусматривает выделение 400 млрд долларов государственных субсидий на поддержку американской экономики и введение других мер. Во Франции и Германии опасаются, что это может привести к сокращению производства в Европе, перебазированию некоторых заводов в США и общему упадку промышленности. Говорит Москва