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НОВОСТИ

Япония в качестве председателя G7 будет продвигать санкции против РФ — премьер

17:30 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в качестве председателя Группы семи (G7) в следующем году намерена продвигать санкции против России и оказание помощи Украине. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции премьер-министр страны Фумио Кисида.

«Мы намерены энергично продвигать санкции против России, помощь Украине и сотрудничество с соседними странами во взаимодействии с членами „семерки“, — сказал он, повторив критику в адрес РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

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