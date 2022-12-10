РФ требует от Финляндии привлечь к ответственности тех, кто сжег флаг РФ в Хельсинки — МИД

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия требует от Финляндии привлечь к ответственности лиц, которые 6 декабря в Хельсинки сожгли флаг России, и принять меры по исключению таких экстремистских действий в будущем. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

«К финским властям обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности и принятии мер по исключению впредь таких экстремистских выходок», — отметили в дипведомстве.