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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями

18:30 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки, которые слышны в городе, проводящимися учениями. Об этом он сообщил в соцсети в субботу.

«Вижу ваши сообщения о громких звуках. На полигонах учения, идут стрельбы», — написал он, пожелав севастопольцам и гостям города хорошего вечера.

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