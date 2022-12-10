Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки, которые слышны в городе, проводящимися учениями. Об этом он сообщил в соцсети в субботу.

«Вижу ваши сообщения о громких звуках. На полигонах учения, идут стрельбы», — написал он, пожелав севастопольцам и гостям города хорошего вечера.