Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями
18:30 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки, которые слышны в городе, проводящимися учениями. Об этом он сообщил в соцсети в субботу.
«Вижу ваши сообщения о громких звуках. На полигонах учения, идут стрельбы», — написал он, пожелав севастопольцам и гостям города хорошего вечера.
НОВОСТИ
- 19:00 10.12.2022
- «Газпром» 9 декабря установил новый рекорд суточных поставок российского газа в Китай
- 18:00 10.12.2022
- РФ требует от Финляндии привлечь к ответственности тех, кто сжег флаг РФ в Хельсинки — МИД
- 17:30 10.12.2022
- Япония в качестве председателя G7 будет продвигать санкции против РФ — премьер
- 17:00 10.12.2022
- ВСУ ведут огонь по береговой линии Энергодара
- 16:00 10.12.2022
- Медведев отреагировал на снос памятников на Украине цитатой из Булгакова
- 15:00 10.12.2022
- Материальная база Вооруженных сил ФРГ хуже, чем до 24 февраля — уполномоченная Бундестага
- 14:00 10.12.2022
- ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов на южнодонецком направлении
- 13:00 10.12.2022
- Макрон призвал дать «сильный европейский ответ» Вашингтону
- 12:30 10.12.2022
- В Москве выявили 1 267 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 10.12.2022
- Си Цзиньпин предложил арабским странам перевести в юани расчеты за поставки нефти - Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать