В спецоперации на Украине участвуют более 15 тыс. казаков
19:30 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 15 тыс. добровольцев из 11 казачьих отрядов участвуют в специальной военной операции, сообщил первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко.
«Более 15 тыс. казаков сегодня принимали и принимают участие в этой операции. 11 добровольческих отрядов, подразделений, в которых казаки по зову сердца, как и их предки, пошли защищать наш русский мир и нашу государственность. Мы искренне благодарны», — сказал Перенижко в ходе всероссийской патриотической общественно-просветительской акции «Казачий диктант — 2022» в Российской государственной библиотеке.
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