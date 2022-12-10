Жителей Киева призвали сделать запасы воды
20:00 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Киевводоканал» рекомендовал жителям украинской столицы запастись водой для бытовых и технических нужд, так как в случае длительного отключения электроэнергии могут начаться проблемы с водоснабжением. Об этом в субботу сообщило украинское издание «Страна».
Коммунальное предприятие пояснило, что в случае блэкаута не сможет наладить автономную работу оборудования подачи воды. Поэтому киевлянам советуют готовиться к разным сценариям и уже сейчас запасаться водой для бытовых и технических нужд.
В «Киевводоканале» также сообщили, что ближайшее время в столице планируется создать пункты разлива воды. Также ведется работа по закупке генераторов соответствующей мощности в целях обеспечения централизованного водоснабжения Киева в чрезвычайных ситуациях.
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