Совет ЕС утвердил выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году
21:00 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет ЕС утвердил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу на сайте органа.
«Совет достиг соглашения по законодательному пакету, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 млрд евро», — сообщается в нем.
Как отмечается в заявлении, кредит в размере 18 млрд евро для Украины будет иметь 10-летний льготный период. Принятое Советом ЕС предложение будет направлено в Европарламент для его возможного принятия на следующей неделе, говорится в пресс-релизе.
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