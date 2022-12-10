Совет ЕС утвердил выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС утвердил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу на сайте органа.

«Совет достиг соглашения по законодательному пакету, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 млрд евро», — сообщается в нем.

Как отмечается в заявлении, кредит в размере 18 млрд евро для Украины будет иметь 10-летний льготный период. Принятое Советом ЕС предложение будет направлено в Европарламент для его возможного принятия на следующей неделе, говорится в пресс-релизе.