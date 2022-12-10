Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу
20:30 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная Марокко со счетом 1:0 обыграла команду Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в субботу на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.
Гол на 42-й минуте матча забил Юссеф Эн-Несири. У марокканцев на 90+3-й минуте был удален Валид Чеддира.
В полуфинале сборная Марокко сыграет с победителем матча между командами Англии и Франции, который пройдет позднее в субботу (22:00 мск). Полуфинальная встреча с участием марокканцев пройдет 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.
НОВОСТИ
- 17:00 10.12.2022
- ВСУ ведут огонь по береговой линии Энергодара
- 14:00 10.12.2022
- ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов на южнодонецком направлении
- 11:00 10.12.2022
- В Одесской области вновь поражены энергетические объекты
- 09:30 10.12.2022
- Япония хочет разместить гиперзвуковое оружие на Хоккайдо — ТВ
- 08:50 10.12.2022
- Атаковавшие аэродромы Дягилево и Энгельс БПЛА наводились системой GPS США — Небензя
- 17:50 09.12.2022
- Путин заявил о возможной ротации подразделений мобилизованных в зоне СВО
- 17:00 09.12.2022
- ВС РФ поразили в Запорожской области 6 пусковых установок РСЗО из США и ФРГ
- 15:32 09.12.2022
- РФ намерена продолжить поставки вооружения Таджикистану — Шойгу
- 15:12 08.12.2022
- ВКС России уничтожили польских наемников в Харьковской области
- 11:00 08.12.2022
- В небе над акваторией Севастополя сбили беспилотник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать