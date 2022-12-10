Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Марокко со счетом 1:0 обыграла команду Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в субботу на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.

Гол на 42-й минуте матча забил Юссеф Эн-Несири. У марокканцев на 90+3-й минуте был удален Валид Чеддира.

В полуфинале сборная Марокко сыграет с победителем матча между командами Англии и Франции, который пройдет позднее в субботу (22:00 мск). Полуфинальная встреча с участием марокканцев пройдет 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.