От минус двух до нуля градусов ожидают синоптики в Москве в воскресенье
09:00 11.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице от минус двух до нуля градусов. Синоптики прогнозируют небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами гололед. Ветер северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.
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