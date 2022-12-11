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От минус двух до нуля градусов ожидают синоптики в Москве в воскресенье

09:00 11.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, от минус двух до нуля градусов, небольшие осадки, местами гололед ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице от минус двух до нуля градусов. Синоптики прогнозируют небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами гололед. Ветер северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

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