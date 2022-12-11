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Японский Hakuto-R может стать первым в истории частным аппаратом, успешно севшим на Луну.

10:39 11.12.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Американская компания SpaceX («Спейс-экс») осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 («Фэлкон-9») с японским луноходом HAKUTO-R («Хакуто-эр»). Трансляция ведется на сайте компании.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 02:38 по местному времени (10:38 мск). Ожидается, что модуль достигнет поверхности естественного спутника Земли примерно через пять месяцев.

Миссия является полностью частной. Hakuto-R может стать первым в истории частным космическим аппаратом, успешно севшим на Луну. Японская компания ispace разрабатывает технологии роботизированных космических посадочных устройств.

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