Японский Hakuto-R может стать первым в истории частным аппаратом, успешно севшим на Луну.
10:39 11.12.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 02:38 по местному времени (10:38 мск). Ожидается, что модуль достигнет поверхности естественного спутника Земли примерно через пять месяцев.
Миссия является полностью частной. Hakuto-R может стать первым в истории частным космическим аппаратом, успешно севшим на Луну. Японская компания ispace разрабатывает технологии роботизированных космических посадочных устройств.
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