Данные о заражении COVID-19 в России на 11 декабря, 2022
11:20 11.12.2022 Источник: Интерфакс
"В РФ выявлено 7 096 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 763 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 48,3%", - сообщили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 тыс. 397 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 301. При этом, показатель заболеваемости четвёртый день подряд превышает значение в 7 тыс. заболевших за сутки. За минувшие сутки скончался 51 человек, накануне сообщалось о 54 умерших.
"Выздоровели за сутки 5 718 человек, или на 11,3% меньше в сравнении с 10 декабря", - говорится в сообщении.
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