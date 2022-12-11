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Данные о заражении COVID-19 в России на 11 декабря, 2022

11:20 11.12.2022 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 7,1 тыс. случаев, скончался 51 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 7 096 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 763 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 48,3%", - сообщили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 тыс. 397 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 301. При этом, показатель заболеваемости четвёртый день подряд превышает значение в 7 тыс. заболевших за сутки. За минувшие сутки скончался 51 человек, накануне сообщалось о 54 умерших.

"Выздоровели за сутки 5 718 человек, или на 11,3% меньше в сравнении с 10 декабря", - говорится в сообщении.

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