В Одессе к отсутствию света добавились перебои с водой
13:16 11.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, местные жители сообщают, что с утра в дома перестала подаваться вода. Также по данным издания, некоторым горожанам ненадолго стали давать электричество, однако, большинство жителей города по-прежнему остаются без электроэнергии. Комментарии официальных властей пока не поступали.
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