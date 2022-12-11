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НОВОСТИ

В Одессе к отсутствию света добавились перебои с водой

13:16 11.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перебои с водоснабжением начались в Одессе. Об этом в воскресенье сообщило украинское издание «Страна».

По его данным, местные жители сообщают, что с утра в дома перестала подаваться вода. Также по данным издания, некоторым горожанам ненадолго стали давать электричество, однако, большинство жителей города по-прежнему остаются без электроэнергии. Комментарии официальных властей пока не поступали.

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