В Одессе к отсутствию света добавились перебои с водой

13:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перебои с водоснабжением начались в Одессе. Об этом в воскресенье сообщило украинское издание «Страна».

По его данным, местные жители сообщают, что с утра в дома перестала подаваться вода. Также по данным издания, некоторым горожанам ненадолго стали давать электричество, однако, большинство жителей города по-прежнему остаются без электроэнергии. Комментарии официальных властей пока не поступали.