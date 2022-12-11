Санду рассказала, почему Молдавия не собирается покидать СНГ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии не планируют разрывать отношения с СНГ, поскольку речь идет о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних. Об этом заявила в воскресенье президент Молдавии Майя Санду, выступая на конференции по Украине в румынском городе Клуж-Напока.

«Речь идет не об одном соглашении, а о сотнях соглашений, многие из которых касаются отношений с другими государствами, такими как Казахстан, Киргизия. Это соглашения в сфере экономики. После анализа будет видно, из каких договоров мы выходим, а какие актуальны для наших двусторонних экономических отношений с другими странами. Мы должны быть прагматичными и подходить к этому логически», — цитирует Санду молдавское издание «Агора».