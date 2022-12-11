0
0
1
НОВОСТИ

Санду рассказала, почему Молдавия не собирается покидать СНГ

18:00 11.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии не планируют разрывать отношения с СНГ, поскольку речь идет о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних. Об этом заявила в воскресенье президент Молдавии Майя Санду, выступая на конференции по Украине в румынском городе Клуж-Напока.

«Речь идет не об одном соглашении, а о сотнях соглашений, многие из которых касаются отношений с другими государствами, такими как Казахстан, Киргизия. Это соглашения в сфере экономики. После анализа будет видно, из каких договоров мы выходим, а какие актуальны для наших двусторонних экономических отношений с другими странами. Мы должны быть прагматичными и подходить к этому логически», — цитирует Санду молдавское издание «Агора».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:05 11.12.2022
По Зерновому коридору может начаться экспорт и другой продукции - Эрдоган
0
275
14:05 11.12.2022
В Москве объявлено штормовое предупреждение
0
338
13:16 11.12.2022
В Одессе к отсутствию света добавились перебои с водой
0
357
12:00 11.12.2022
Все три АЭС, находящиеся под контролем Киева, работают на максимальной мощности
0
428
11:20 11.12.2022
Данные о заражении COVID-19 в России на 11 декабря, 2022
0
428
10:39 11.12.2022
Японский Hakuto-R может стать первым в истории частным аппаратом, успешно севшим на Луну.
0
460
09:46 11.12.2022
Десятки рейсов в столичных аэропортах задержаны из-за снегопада
0
420
09:00 11.12.2022
От минус двух до нуля градусов ожидают синоптики в Москве в воскресенье
0
392
21:00 10.12.2022
Совет ЕС утвердил выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году
0
950
20:30 10.12.2022
Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу
0
886

Возврат к списку