США не способствуют украинским операциям внутри России - Кирби
18:40 11.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы, конечно, не поощряем или не способствуем украинским операциям внутри России. Мы стараемся обеспечить, чтобы [украинская сторона] могла защитить свою территорию, отвоевать свою землю на Украине», — сказал Кирби.
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