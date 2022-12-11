США не способствуют украинским операциям внутри России - Кирби

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не поощряют проведение Украиной операций внутри российской территории. Об заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Эй-би-си, вышедшем в эфир в воскресенье.

«Мы, конечно, не поощряем или не способствуем украинским операциям внутри России. Мы стараемся обеспечить, чтобы [украинская сторона] могла защитить свою территорию, отвоевать свою землю на Украине», — сказал Кирби.