Украине пока не удалось договориться о германских танках — Кулеба

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские власти пока не смогли получить от Берлина согласие на отправку на Украину боевых танков. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье германскому телеканалу А-эр-дэ.

«Согласно моим данным, в списке [военных товаров, которые будут поставлены] нет танков, — сказал он. — Такое решение еще не принималось, обещаний не давалось. Но мы работаем над этим».

Ранее украинский посол в Берлине Алексей Макеев заявил, что стороны достигли договоренности о поставках Киеву дополнительных вооружений, но не привел никаких подробностей.

Киев хочет получить от Берлина танки Leopard 2 («Леопард-2»), но правительство ФРГ до сих пор отказывало в таких поставках.