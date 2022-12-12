Украине пока не удалось договориться о германских танках — Кулеба
09:00 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевские власти пока не смогли получить от Берлина согласие на отправку на Украину боевых танков. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье германскому телеканалу А-эр-дэ.
«Согласно моим данным, в списке [военных товаров, которые будут поставлены] нет танков, — сказал он. — Такое решение еще не принималось, обещаний не давалось. Но мы работаем над этим».
Ранее украинский посол в Берлине Алексей Макеев заявил, что стороны достигли договоренности о поставках Киеву дополнительных вооружений, но не привел никаких подробностей.
Киев хочет получить от Берлина танки Leopard 2 («Леопард-2»), но правительство ФРГ до сих пор отказывало в таких поставках.
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