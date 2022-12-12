Премьер Сербии Брнабич назвала абсурдом заявления Бербок по Косову

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала позицию Германии по ситуации на севере Косова, в частности комментарий главы МИД ФРГ Анналены Бербок, абсурдной.

«С точки зрения международного права и стабильности на основании каких критериев вы решаете, какие резолюции СБ ООН следует соблюдать, а какие следует игнорировать? Например, в случае с Ливией необходимо соблюдать резолюцию 2571 СБ ООН, а в случае с Сербией резолюцию 1244 СБ ООН нужно игнорировать? Ошеломляющий уровень абсурда», — написала Брнабич в воскресенье в «Твиттере».

«В последнем коммюнике министров иностранных дел стран Группы семи (14 мая 2022 года) при решении каждой проблемы или кризиса в мире (Ливия, Сирия, Йемен, Сомали и т. д.) они призвали к строгому выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Теперь, что удивительно, МИД Германии прямо заявляет, что резолюцию 1244 СБ ООН, в которой оговаривается, что Сербия имеет право просить о возвращении определенного количества своих сил безопасности в Косово, следует игнорировать, потому что это „неприемлемо“, — подчеркнула премьер-министр. Она добавила, что „не было бы напряженности, которую необходимо было бы снижать, если бы [премьер-министр непризнанного Косова Альбин] Курти уважал соглашения и не нарушал их в одностороннем порядке“.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в воскресенье заявила, что риторика Сербии якобы повышает напряженность вокруг Косова. Она также отметила, что «всецело поддерживает диалог под эгидой ЕС», а «предложение об отправке сербских сил в Косово абсолютно неприемлемо».