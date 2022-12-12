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Инфляция в Казахстане в ноябре составила 19,6%, достигнув исторического максимума

09:20 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показатель инфляции в Казахстане в ноябре составил 19,6% в годовом выражении, достигнув исторического максимума. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства в понедельник.

«За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения», — сказал Токаев.

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