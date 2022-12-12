В Саудовской Аравии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
09:32 12.12.2022 Источник: Известия
Ограничение цен на экспортную нефть из РФ на сегодняшний день не оправдывает ожидания. Такое заявление 11 декабря сделал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на форуме в Эр-Рияде.
«Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то четких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано», — приводит его слова Bloomberg.
Глава минэнерго также отметил, что потенциальная реакция Москвы вносит долю неопределенности в прогнозы, когда речь идет о влиянии «потолка» на мировой рынок топлива. По словам бен Сальмана, с учетом всех факторов сложно говорить, будет ли данная мера успешной и поможет ли добиться политических сдвигов, на которые рассчитывает Запад. Известия
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