Продолжительность жизни в РФ с конца 2021 г. увеличилась на 1,8 года — Мурашко

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ожидаемая продолжительность жизни в России с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года, страна также вышла на устойчивую тенденцию снижения смертности. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Мы вернулись уже к показателям ниже 2019 года, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года. Мы прогнозируем, что эта цифра к концу года, наверное, будет чуть больше», — сказал он на вебинаре Минздрава России о повышении доступности медицинской помощи в первичном звене.