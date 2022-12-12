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НОВОСТИ

Продолжительность жизни в РФ с конца 2021 г. увеличилась на 1,8 года — Мурашко

10:05 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ожидаемая продолжительность жизни в России с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года, страна также вышла на устойчивую тенденцию снижения смертности. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Мы вернулись уже к показателям ниже 2019 года, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года. Мы прогнозируем, что эта цифра к концу года, наверное, будет чуть больше», — сказал он на вебинаре Минздрава России о повышении доступности медицинской помощи в первичном звене.

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